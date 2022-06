ARCHIV - Ein Mann zeigt einen Abstrich für das Testverfahren auf das Virus Sars-CoV-2. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Pandemie Corona-Inzidenz im Wochenvergleich mehr als verdoppelt Von dpa | 14.06.2022, 13:13 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Niedersachsen hat sich im Vergleich zur Vorwoche mehr als verdoppelt. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche lag am Dienstag bei 642,9. Eine Woche zuvor lag der Wert noch bei 262,8, wie aus Daten des Landes hervorgeht. Die Inzidenz liegt damit so hoch wie zuletzt vor einem Monat. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) war sie am Dienstag im Bundesländervergleich nur in Schleswig-Holstein (689) noch höher. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen meldete demnach der Landkreis Oldenburg mit 1234,5.