ARCHIV - Ein Mitarbeiter hält ein Abstrichstäbchen für einen Corona-Test in den Händen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow RKI-Zahlen Corona-Inzidenz im Wochenvergleich leicht gesunken Von dpa | 12.07.2022, 10:55 Uhr

Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen hat sich im Vergleich zur Vorwoche leicht abgeschwächt, allerdings wurden mehr Menschen mit Covid-19 in Kliniken aufgenommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für das Land lag am Dienstag bei 919,6 - nach 966,7 am Dienstag vor einer Woche, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche an. Niedersachsen hatte damit eine höhere Sieben-Tage-Inzidenz als Deutschland insgesamt. Der Wert für den Bund wurde mit 702,4 angegeben.