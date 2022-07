ARCHIV - Eine Laborantin sortiert Proben. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild FOTO: Christophe Gateau up-down up-down Pandemie Corona-Inzidenz im Wochenvergleich leicht gestiegen Von dpa | 15.07.2022, 10:15 Uhr

Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen hat sich im Wochenvergleich leicht verstärkt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für das Land lag am Freitag bei 939,9 - nach 924,9 am Freitag vor einer Woche, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche an. Im Vergleich zum Vortag, als die Inzidenz bei 937,7 lag, gab es einen leichten Anstieg.