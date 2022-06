PRODUKTION - Testflüssigkeit wird auf einen Antigen-Schnelltest gegeben. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez Pandemie Corona-Inzidenz im Wochenvergleich erneut deutlich gestiegen Von dpa | 10.06.2022, 14:59 Uhr

Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen hat sich im Vergleich zur Vorwoche erneut deutlich verstärkt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag bei 454,3 - nach 341,2 am Freitag vor einer Woche. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Höher als in Niedersachsen war die Inzidenz im Bundesländervergleich lediglich in Schleswig-Holstein (504,6).