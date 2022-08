Corona-Tests Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Pandemie Corona-Infektionszahlen zwischen Harz und Nordsee gesunken Von dpa | 30.08.2022, 10:57 Uhr

In Niedersachsen sind die Corona-Infektionszahlen abermals gesunken. Am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 288,5 - vor einer Woche hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) den Wert für das Bundesland noch mit 328,4 angegeben. Die Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche gemeldet wurden. Anfang August hatte die Inzidenz im Land noch bei 557,5 gelegen.