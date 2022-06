ARCHIV - Eine biologisch-technische Assistentin bereitet PCR-Tests für die Analyse vor. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte Pandemie Corona-Infektionszahlen bei Schülern steigen deutlich Von dpa | 17.06.2022, 14:27 Uhr

Die zuletzt deutlich gestiegenen Corona-Infektionszahlen machen sich auch bei niedersächsischen Schülern bemerkbar. In der vergangenen Woche gab es 6437 Infektionen bei Schülerinnen und Schülern, wie ein Sprecher des Kultusministeriums in Hannover am Freitag mitteilte. In der Woche zuvor waren es demnach noch 4300 Infektionen. Ende April lag die wöchentliche Zahl allerdings noch bei mehr als 12.000.