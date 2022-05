ARCHIV - Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/Symbolbild FOTO: Britta Pedersen Pandemie Corona-Infektionszahlen bei Schülern sinken weiter Von dpa | 27.05.2022, 13:18 Uhr

Niedersachsens Schülerinnen und Schüler haben sich zuletzt seltener mit dem Coronavirus infiziert. In der vergangenen Woche gab es etwas mehr als 5000 Infektionen, wie das Kultusministerium in Hannover am Freitag mitteilte. In der Woche zuvor waren es noch rund 3300 Infektionen mehr, vor vier Wochen noch etwa 7500 mehr.