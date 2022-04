Maskenpflicht FOTO: Felix Kästle Pandemie Corona-Infektionslage entspannt sich weiter Von dpa | 07.04.2022, 22:10 Uhr | Update vor 33 Min.

In Niedersachsen und Bremen hält die Entspannung bei der Corona-Infektionslage an. Nach Mitteilung des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag lag die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen bei 1490,5. Am Vortag betrug der Wert noch 1564,6. Die Zahl sagt aus, wie viele Menschen von 100.000 Einwohnern sich innerhalb einer Woche neu mit dem Virus angesteckt haben.