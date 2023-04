Corona-Impfung Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Corona-Impfungen noch nicht überall direkt auf Kassenkosten Von dpa | 23.04.2023, 09:56 Uhr

Corona-Impfungen sind auch nach dem Ende der lange geltenden Krisenregeln in Niedersachsen direkt auf Kassenkosten zu bekommen. Das gelte aber noch nicht in allen Bundesländern, teilte die Kassenärztliche Bundesvereinigung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die nötigen Einigungen zur Vergütung gab es bisher neben Niedersachsen zunächst in Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Schleswig-Holstein, Thüringen, der Region Westfalen-Lippe und im Saarland. Wo die Vergütung noch nicht geregelt ist, bekommen Patientinnen und Patienten demnach vorerst eine Privatrechnung und können sie dann zur Erstattung bei der gesetzlichen Kasse einreichen.