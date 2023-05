Continental AG Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Autozulieferer Continental verkauft Werk in russischem Kaluga Von dpa | 22.05.2023, 12:28 Uhr

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental ist beim geplanten Rückzug aus Russland einen wichtigen Schritt weiter. Das Werk in der Stadt Kaluga mit 1100 Beschäftigten wurde an das russische Unternehmen S8 Capital verkauft, wie der Dax-Konzern am Montag in Hannover mitteilte. Wie viele andere Unternehmen reagierte Conti mit dem Entschluss auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.