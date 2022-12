Continental Zentrale Foto: Melissa Erichsen/dpa/Archiv up-down up-down Integrität und Recht Continental erweitert Vorstand um zwei neue Ressorts Von dpa | 14.12.2022, 19:15 Uhr

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental erweitert seinen Vorstand auf sechs Mitglieder und schafft ein neues Ressort für Integrität und Recht. Für diesen Bereich berief der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am Mittwoch ab dem 1. Juli 2023 für drei Jahre den Juristen Olaf Schick, wie der Dax-Konzern in Hannover mitteilte. Schick ist derzeit Finanzchef (CFO) der Mercedes-Benz Group China.