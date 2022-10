Continental Zentrale in Hannover Foto: Melissa Erichsen/dpa/Archivbild up-down up-down Auto Continental bucht weiter Großaufträge für Auto-Displays Von dpa | 20.10.2022, 09:18 Uhr

Der Autozulieferer Continental heimst weiter viele Bestellungen für seine Displays für Autoinnenräume ein. So habe das Unternehmen weitere Großaufträge im Wert von über zwei Milliarden Euro erhalten, hieß es am Donnerstag vom Hannoveraner Dax-Konzern. Insgesamt hat Conti damit nach eigenen Angaben Bestellungen für Displays mit einem Serienstart nach 2022 in Höhe von über 7 Milliarden Euro vorliegen. Der Trend zu großflächigen Displays in Autos sei ungebrochen, hieß es.