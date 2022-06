ARCHIV - Der Schriftzug "Polizei" an einem Polizeirevier. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild FOTO: BORIS ROESSLER Salzgitter Cold Case: Neue Ermittlungen zu Vermisster ohne Erfolg Von dpa | 15.06.2022, 08:54 Uhr

Neue Ermittlungen in einem fast 30 Jahre alten Vermisstenfall in Salzgitter haben nicht den erwünschten Erfolg gebracht. „Es gibt viele Rätsel in diesem Fall. Leider konnte keines von ihnen gelöst werden“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig, Hans Christian Wolters, der „Braunschweiger Zeitung“ (Mittwoch). Dem Bericht zufolge hat die Strafverfolgungsbehörde die Akten in dem ungelösten mutmaßlichen Mordfall wieder geschlossen.