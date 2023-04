Auf einem Hundeplatz in Bassum wurde Nicole Stindt zuletzt lebend gesehen. Ihre Leiche war am Pfingstmontag 2010 in einem Waldstück bei Groß Ippener gefunden worden. Jetzt hat die Mordkommission „Buchholz“ die Ermittlungen wieder aufgenommen.

Foto: Anke Seidel