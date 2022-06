Kürzlich verkündete Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU), dass sich die Frauenerwerbsquote seit 2005 um knapp zehn Prozent auf 72 Prozent gesteigert habe. In Zeiten von Fachkräftemangel und r eformiertem Scheidungsrecht eine positive Entwicklung. Sie hat offenbar aber auch Folgen für die Geburtenrate in Deutschland – sogar auf die einst geburtsstarken Landkreise Cloppenburg und Vechta.

Schmunzelnd und neidvoll blickte so manche Kommune auf die niedersächsische Provinz, in der die meisten Kinder in ganz Deutschland geboren wurden. Zwar kommen laut Statistischem Bundesamt in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta mit 9,8 und 9,5 Kindern pro 1000 Einwohner immer noch die meisten Kinder in ganz Niedersachsen zur Welt, aber die Städte Potsdam (11,4), München (10,9) und Düsseldorf (10,4) haben sie längst überholt. Der demografische Wandel ist auch im einst so fruchtbaren Oldenburger Münsterland angekommen. Grund hierfür ist der gesellschaftliche Strukturwandel. Früher lebte und arbeitete die Großfamilie gemeinsam. Es war immer jemand da, der nach den Kindern sehen konnte, etwa die Großmutter oder eine unverheiratete Tante, wie Günther Feldhaus, Vorsitzender des Heimatvereins Cloppenburg, erklärt. Nach dem Krieg habe es in vielen Großfamilien alleinstehende Frauen gegeben, deren Männer im Krieg gefallen seien. So habe man sechs oder mehr Kinder betreuen können. Heute wohnen immer mehr Menschen auf dem Land in Einfamilienhäusern. Nur noch wenige Familien leben mit den Großeltern unter einem Dach. Das macht die Organisation der Kinderbetreuung schwieriger. Zudem ist auch das Leben auf dem Land teurer geworden – auch in der Provinz lässt sich ein Haus für eine Familie mit zwei Kindern mit einem Gehalt nur schwer unterhalten.

Die Lebensbedingungen haben sich also grundlegend geändert. Dass in Cloppenburg und Vechta immer noch verhältnismäßig viele Kinder geboren werden, habe auch mit den Spätaussiedlern zu tun, schrieb die Online-Ausgabe des „Spiegels“ in ihrem Artikel „Der Cloppenburg-Faktor“ . Demnach kamen viele Deutschstämmige aus der ehemaligen Sowjetunion in den Achtziger- und Neunzigerjahren in die Region und sorgten für Kinderreichtum: Viele Familien haben sechs oder mehr Kinder.

Von Geburtenraten wie in Cloppenburg kann die Region Osnabrück-Emsland nur träumen. Dennoch liegt sie mit 8,4 Kindern pro 1000 Einwohner in Stadt und Landkreis Osnabrück sowie im Emsland immer noch über dem niedersächsischen Durchschnitt von 8,0.

Haben höhere Geburtenraten etwas mit einem niedrigeren Anteil berufstätiger Frauen zu tun? In Cloppenburg und im Emsland zumindest liegt die Frauenerwerbsquote noch weit unter dem Landesdurchschnitt. Die Gleichstellungsbeauftragte Neumann schätzt, dass 58 bis 59 Prozent der Frauen im Kreis Cloppenburg berufstätig sind – viele davon allerdings mit der Einschränkung in 400-Euro-Jobs.

Im Emsland haben laut einer Statistik der Industrie- und Handelskammer rund 37 Prozent der Frauen einen sozialversicherungspflichtigen Job, auch hier sind viele geringfügig beschäftigt. Im Landkreis Osnabrück liegt die Quote mit 42 Prozent etwas unter dem niedersächsischen Durchschnitt von 45 Prozent. In der Stadt Osnabrück sind 48 Prozent in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung.