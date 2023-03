Christliches Kreuz Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Kirche Christliche Geistliche fordern Ausbau der Suizidprävention Von dpa | 22.03.2023, 14:15 Uhr

In der Debatte um eine Neuregelung bei der Suizidassistenz haben führende christliche Geistliche einen Ausbau der Suizidvorbeugung gefordert. Eine rechtliche Regulierung der Sterbehilfe reiche nicht aus, teilten Geistliche aus Niedersachsen und Bremen in einem Positionspapier am Mittwoch mit. „Wie der Einzelne stirbt, hat Auswirkungen auf andere, auf die Gemeinschaft“, hieß es.