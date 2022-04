ARCHIV - Eltern der 2007 verschwundenen Maddie McCann, halten bei einem Such-Aufruf das Foto ihrer Tochter. Foto: John Stillwell/PA Wire/dpa/Archivbild FOTO: JOHN STILLWELL Ermittlungen Christian B. nun „formeller Verdächtiger“ im Fall Maddie Von dpa | 22.04.2022, 22:17 Uhr

Im Fall der 2007 verschwundenen Madeleine McCann hat die portugiesische Staatsanwaltschaft den Deutschen Christian B. zum „formellen Verdächtigen“ erklärt. Den Namen teilte die Staatsanwaltschaft der portugiesischen Region Faro in einer am Donnerstagabend veröffentlichten Stellungnahme zwar nicht mit - sie betonte aber, deutsche Behörden seien aufgrund eines internationalen Rechtshilfeersuchens der portugiesischen Staatsanwaltschaft tätig geworden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich um den inhaftierten 45-Jährigen, der in dem Fall unter Mordverdacht steht.