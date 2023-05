Deutscher Sparkassentag 2023 Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Alt-Bundespräsident China-Geschäfte: Gauck mahnt Unternehmen zu mehr Realismus Von dpa | 31.05.2023, 12:44 Uhr

Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck hat die deutsche Wirtschaft und Politik zu mehr Realismus und Weitblick bei den Geschäften mit China aufgerufen. „Nicht erst seit den jüngsten Veröffentlichungen über die Unterdrückungsmaßnahmen gegenüber den Uiguren sollte uns bewusst sein, mit was für einem System wir da Geschäfte machen“, sagte er am Mittwoch beim Deutschen Sparkassentag in Hannover. „Es sollte uns nach wie vor beunruhigen, dass große Teile unserer Schlüsselindustrien - die Automobil-, die Elektro-, die Chemiebranche - in so hohem Maße vom chinesischen Markt abhängig sind.“