Göttingen Chemikalien und Munition gefunden: Polizei durchsucht Haus Von dpa | 26.08.2022, 11:28 Uhr

Nach dem Fund diverser Chemikalien in einem Haus in Duderstadt hat die Polizei dort auch Munition gefunden. Zudem entdeckte sie Zünder von Übungshandgranaten und ein verbotenes Wurfmesser, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Gegen den 43 Jahre alten Eigentümer des Fachwerkhauses in der Duderstädter Altstadt wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffen- und das Sprengstoffgesetz ermittelt.