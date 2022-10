Windräder Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Unternehmen Chemie-Verband fordert schnelleren Ausbau von grüner Energie Von dpa | 20.10.2022, 14:20 Uhr

Der Arbeitgeberverband Chemie-Nord fordert die neue Landesregierung in Niedersachsen auf, den Ausbau der Erneuerbaren Energien schneller als bisher voranzutreiben. Andernfalls drohe wegen der hohen Energiekosten die Schließung von Produktionsanlagen in der norddeutschen Chemiebranche, sagte Hauptgeschäftsführer Jochen Wilkens am Donnerstag in Hannover. Aus Windkraft- und Solaranlagen gewonnener Strom könne die Energiepreise dauerhaft senken.