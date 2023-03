Großübung des Havariekommandos Foto: Peter Kuchenbuch-Hanken/dpa up-down up-down Schutzmaßnahmen Über 100 Kräfte üben auf Wangerooge für Chemie-Unfall Von dpa | 17.03.2023, 17:53 Uhr

Was tun, wenn große Mengen giftige Chemikalien nach einer Schiffshavarie an Stränden angespült werden? Mehr als 100 Kräfte üben an diesem Wochenende mit schwerem Gerät auf Wangerooge für so einen Ernstfall. Solche Übungen haben einen ernsten Hintergrund.