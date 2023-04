Stefan Birkner Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Verkehr Chefwechsel bei der Autobahngesellschaft des Bundes Von dpa | 03.04.2023, 16:42 Uhr

An der Spitze der bundeseigenen Autobahngesellschaft kommt es zu einem Wechsel. Neuer Chef soll zum Sommer der ehemalige niedersächsische FDP-Fraktionsvorsitzende und Umweltminister Stefan Birkner werden, wie das Bundesverkehrsministerium am Montag in Berlin mitteilte. Zuvor hatte der seit 2019 amtierende Vorsitzende der Geschäftsführung, Stephan Krenz, sein Ausscheiden angekündigt. Die Leitung wird zudem um einen Technischen Geschäftsführer erweitert. Dies soll besonderen Aufgaben etwa bei Brückensanierungen und einer stärkeren Standardisierung von Bauarbeiten besser Rechnung tragen.