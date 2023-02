Mario Schiefelbein - Tourismus-Agentur Nordsee Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Reisen Neue Tourismus-Agentur will Wir-Gefühl an der Küste stärken Von dpa | 15.02.2023, 06:34 Uhr

Mehr als 60 Tourismusorganisationen werben in Niedersachsen und Bremerhaven für Urlaub an der Küste. Eine neue Agentur soll dieses Klein-Klein nun beenden. Ihr neuer Chef Mario Schiefelbein erklärt, wie das klappen kann - und was das auch für Einheimische bedeutet.