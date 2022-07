ARCHIV - Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, spricht bei einem Interview. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild FOTO: Christophe Gateau up-down up-down Energie-Krise Chef der Bundesnetzagentur ruft zum Gassparen auf Von dpa | 06.07.2022, 15:43 Uhr

Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat Privathaushalte und Industrie zum sparsamen Umgang mit Gas aufgefordert. Jeder eingesparte Kubikmeter Gas helfe, angesichts der unsicheren Belieferungsaussichten in den kommenden Monaten die Versorgungssicherheit in Deutschland zu erhöhen, sagte Müller am Mittwoch bei einem Besuch auf dem Gelände des größten Erdgasspeichers in Deutschland im niedersächsischen Rehden bei Diepholz.