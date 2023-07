Charlotte Massarrat hat in diesem Jahr das beste Abitur in ganz Niedersachsen hingelegt und engagiert sich momentan freiwillig auf einem Ferienhof in Schleswig-Holstein. Foto: Privat up-down up-down Schulabschluss 2023 Fast volle Punktzahl: Wie Niedersachsens beste Abiturientin das gemacht hat Von Lars Laue | 26.07.2023, 16:00 Uhr

Wer hat in diesem Jahr das beste Abitur in Niedersachsen geschafft? Es ist Charlotte Massarrat, die sich momentan in Schleswig-Holstein auf einem Ferienhof freiwillig engagiert. Spaß am Lernen habe den Erfolg möglich gemacht – und noch etwas.