Innensenator Chancen-Aufenthaltsrecht: Bremen unterstützt Bundes-Entwurf Von dpa | 07.06.2022, 17:23 Uhr

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hat den Entwurf des Bundes zur Einführung eines sogenannten Chancen-Aufenthaltsrechts begrüßt. Dies werde die betroffenen Menschen motivieren, sich in Deutschland schneller zu integrieren und Deutsch zu lernen, meinte Mäurer am Dienstag in Bremen. Zugleich würden damit sogenannte Kettenduldungen vermieden, die bei jedem Termin, an dem eine Verlängerung anstehe, oft zu unnötiger Unruhe und zu Sorgen bei den Betroffenen führten und die letztlich die Integration behinderten.