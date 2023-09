Migration CDU will Sachleistungen statt Geld für Asylbewerber Von dpa | 28.09.2023, 15:58 Uhr | Update vor 9 Min. Landtag Niedersachsen Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild up-down up-down

Wer in Niedersachsen einen Antrag auf Asyl stellt, sollte nach Ansicht der CDU im Landtag vorrangig Sachleistungen statt Geld erhalten. „Gerade die Möglichkeit, in Deutschland von Anfang an Geldleistungen zu erhalten, ist einer der größten Anreize, das Asylverfahren in Deutschland zu durchlaufen“, sagte CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Donnerstag). „Die Landesregierung muss dringend bestehende rechtliche Möglichkeiten des Asylbewerberleistungsgesetzes für die Gewährung von Sachleistungen statt von Geldleistungen nutzen.“ Flächendeckend solle eine „bargeldlose Auszahlung etwa über Wertgutscheine“ oder ein Prepaid-System etabliert werden, so Lechner.