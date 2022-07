ARCHIV - Das Logo der CDU. Foto: Michael Kappeler/dpa/Symbolbild FOTO: Michael Kappeler up-down up-down Parteien CDU will Programm zur Landtagswahl beschließen Von dpa | 09.07.2022, 03:05 Uhr

Am zweiten Tag des Landesparteitages in Lingen (9.30 Uhr) will die niedersächsische CDU ihr Programm für die anstehende Landtagswahl beschließen. Spitzenkandidat Bernd Althusmann hatte bereits angekündigt, im Falle eines Wahlerfolges die Ministerien neu ordnen zu wollen. Aus dem Kultusministerium soll ein Kinder- und Jugendministerium werden, das Europaministerium soll durch ein Digitalministerium ersetzt werden.