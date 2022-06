Bernd Althusmann spricht auf der Landesdelegiertenversammlung der CDU Niedersachsen. Foto: Michael Matthey/dpa FOTO: Michael Matthey Missbrauch CDU will Kinderschutz über Datenschutz stellen Von dpa | 02.06.2022, 15:34 Uhr

Die CDU in Niedersachsen fordert im Kampf gegen Kindesmissbrauch einen schnelleren Datenaustausch der beteiligten Stellen. „Unsere Gesellschaft muss ein Schutzschild für unsere Kinder und Jugendlichen bilden“, sagte CDU-Landeschef Bernd Althusmann am Donnerstag. So müsse in einem Kinderschutzgesetz auf Landesebene geregelt werden, dass sich Jugendämter, Ärzte, Schulen und Behörden ihre Daten umfassend und schnell zur Verfügung stellen. Die CDU stelle den Kinderschutz dabei klar vor den Datenschutz und wolle, dass Verdachtsmomente zwingend meldepflichtig werden.