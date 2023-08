Energie CDU will Breitbandausbau weiter fördern Von dpa | 16.08.2023, 09:53 Uhr | Update vor 39 Min. Sebastian Lechner Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild up-down up-down

Die CDU im niedersächsischen Landtag hat sich dafür ausgesprochen, weiter in schnelles Internet zu investieren. „Sollten wir jemals in einem Land ohne Funklöcher leben wollen, dann brauchen wir weiter die Breitbandförderung“, sagte CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Mittwoch). „Zum Aufbau des 5G-Netzes muss alles bis in die letzten Winkel mit Glasfaser verbunden sein.“