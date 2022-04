„Für mich steht fest, dass in dieser Krise landwirtschaftliche Brachflächen genutzt werden müssen, um möglichen Engpässen in der Nahrungsmittelversorgung in den nächsten Jahren vorzubeugen“, sagt Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann.

FOTO: Peter Steffen/dpa