Karin Prien Foto: Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild Judentum CDU-Vize Prien: Synagogen an Feiertagen besonders schützen Von dpa | 06.10.2022, 12:40 Uhr

Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Karin Prien hat nach der Beschädigung einer Synagoge in Hannover eine lückenlose Aufklärung und mehr Schutz für jüdische Einrichtungen verlangt. „Synagogen sollen ein Ort der Geborgenheit sein“, sagte die Sprecherin des Jüdischen Forums der CDU am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Sie ergänzte: „An Feiertagen wie Jom Kippur müssen jüdische Einrichtungen daher besonders geschützt werden. Überall und mit ausreichend geschultem Personal.“ Prien ist auch Bildungsministerin in Schleswig-Holstein.