Kita Foto: Caroline Seidel/dpa/Symbolbild up-down up-down Kindergärten CDU unterstützt Rufe nach Kita-Gipfel in Niedersachsen Von dpa | 21.02.2023, 16:28 Uhr

Die CDU hat sich der Forderung von Eltern und Fachkräften nach einem Kita-Gipfel in Niedersachsen angeschlossen. „Immer mehr Familien haben keinen Kita-Platz“, warnte der CDU-Bildungspolitiker Christian Fühner am Dienstag. In vielen Einrichtungen würden zudem die Betreuungszeiten gekürzt und weniger Kinder als bisher betreut. Kita-Beteiligten zufolge gehen diese Einschränkungen meist auf Personalmangel oder Krankheitsausfälle zurück. „Wir brauchen jetzt einen konzertierten Aktionsplan Kita, der mit den Trägern, Kommunen und Verbänden erarbeitet werden muss“, forderte Fühner.