Bernd Althusmann (CDU) spricht. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild
Arbeit CDU-Spitzenkandidat: Idee für freiwillige Mehrarbeit prüfen Von dpa | 11.08.2022, 16:10 Uhr

Wegen der hohen Inflation sollte nach Ansicht von CDU-Landeschef Bernd Althusmann geprüft werden, ob freiwillige Mehrarbeit in manchen Branchen eine Möglichkeit sein kann für ein höheres Einkommen. „Ich finde diese Idee interessant, denn an Arbeit mangelt es in einigen Bereichen nicht. Das Für und Wider werde ich mit Fachleuten prüfen“, sagte der CDU-Spitzenkandidat zur Landtagswahl am Donnerstag auf dpa-Anfrage.