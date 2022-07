ARCHIV - Bernd Althusmann (CDU), Wirtschafts- und Verkehrsminister Niedersachsen. Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild FOTO: Michael Matthey up-down up-down Landtagswahl CDU-Spitzenkandidat Althusmann: Bereit Führung zu übernehmen Von dpa | 08.07.2022, 19:42 Uhr

Der CDU-Spitzenkandidat zur Landtagswahl in Niedersachsen, Bernd Althusmann, hat zu einem entschlossenen Wahlkampf aufgerufen. „Wir sind bereit die Führung zu übernehmen“, sagte Althusmann am Freitagabend beim Landesparteitag in Lingen im Emsland. Am 9. Oktober wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. In der noch laufenden Legislaturperiode sind die Christdemokraten Junior-Partner der SPD unter Ministerpräsident Stephan Weil.