Parteien CDU: Sonderparteitag für Wahl von neuem Vorsitzendem Carsten Meyer-Heder Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Nach dem Rücktritt des früheren Bremer CDU-Chefs Carsten Meyer-Heder will die Partei bei einem Sonderparteitag Ende November einen neuen Landesvorsitzenden bestimmen. Das beschloss der CDU-Landesvorstand bei einer Sitzung am Montagabend. „Wir waren uns nach ausführlicher Beratung völlig einig, dass ein Sonderparteitag mit ausreichendem Vorlauf noch in diesem Jahr die richtige Antwort auf die aktuellen Fragen ist“, teilte der stellvertretende Landesvorsitzende Jens Eckhoff mit. Der Sonderparteitag wurde für den 27. November einberufen.