Parteien CDU-Parteitag: Energiekrise, Entlastung und Quote im Zentrum Von dpa | 09.09.2022, 00:49 Uhr

Die CDU will sich knapp ein Jahr nach ihrem Desaster bei der Bundestagswahl attraktiver für Frauen machen. An diesem Freitagabend sollen dazu die 1001 Delegierten des CDU-Parteitages in Hannover unter anderem über eine Frauenquote abstimmen. Zuvor wird eine stundenlange kontroverse Diskussion erwartet. Der seit gut sieben Monaten amtierende neue Parteichef Friedrich Merz will für seinen Kompromissvorschlag einer bis Ende 2029 befristeten Quote werben. Bislang sind etwa 25 Prozent der Parteimitglieder weiblich.