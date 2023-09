Die CDU-Fraktion im Landtag von Niedersachsen fordert in der Flüchtlings- und Migrationspolitik eine härtere Gangart und eine konsequente Umstellung der finanziellen Unterstützung auf Sachleistungen. „Gerade die Möglichkeit, in Deutschland von Anfang an Geldleistungen zu erhalten, ist einer der größten Anreize, das Asylverfahren in Deutschland zu durchlaufen“, erklärt Fraktionschef Sebastian Lechner gegenüber unserer Redaktion und fügt hinzu: „Die Landesregierung muss dringend bestehende rechtliche Möglichkeiten des Asylbewerberleistungsgesetzes für die Gewährung von Sachleistungen statt von Geldleistungen nutzen.“

CDU will auf Wertgutscheine setzen

Das gelte für die Landesaufnahmebehörde ebenso wie im Falle der Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften von Land und Kommunen. „Die bargeldlose Auszahlung etwa über Wertgutscheine oder auch über eine Art Prepaid-System muss von der Landesregierung flächendeckend umgesetzt werden“, findet Lechner.

Gleichzeitig ruft die CDU-Fraktion in Niedersachsen die Ampel-Regierung in Berlin auf, das Asylbewerberleistungsgesetz so zu ändern, dass während des gesamten Asylverfahrens die Gewährung von Sachleistungen grundsätzlich der Auszahlung von Geld vorzuziehen ist.

„Wir sind uns des möglichen Aufwandes für Kommunen und Land bewusst, die die Umstellung auf Sachleistungen mit sich bringt“, sagt Lechner. Hier sei Landesinnenministerin Daniela Behrens (SPD) gefordert, „kluge Vorschläge zu unterbreiten, die in der Verantwortung des Landes umgesetzt werden können.“ Auch müssten den Kommunen vom Land etwaige Kosten für den Mehraufwand erstattet werden.

Grundsätzlich spricht die CDU sich für eine „Begrenzung der Migration nach Deutschland“ aus. Diese müsse an der europäischen Außengrenze beginnen. „Solange die Sicherung der europäischen Grenzen nicht ausreichend gewährleistet ist, müssen wir Kontrollen an den deutschen Grenzen durchführen, so bitter das in einem freien Europa auch ist“, betont der Fraktionsvorsitzende.

Sebastian Lechner für „konsequente Abschiebung“

Lechner, der auch Chef der Landespartei in Niedersachsen ist, appelliert zudem an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Landesinnenministerin Behrens, diejenigen, die ausreisepflichtig sind, zurückzuführen. „Durch freiwillige Rückführungen, aber auch durch konsequente Abschiebung“, stellt der CDU-Politiker klar.

Seine Fraktion habe dazu ein Modellprojekt vorgeschlagen, bei der in der Landesaufnahmebehörde zunächst 200 Plätze für ausreisepflichtige Personen, die Straftaten begangen haben oder hartnäckig jede Mitwirkung verweigerten, zu schaffen seien. „Die betroffenen Personen müssen in der Landesaufnahmebehörde ihren Wohnsitz nehmen, damit sie im Falle der Abschiebung auch auffindbar sind“, verdeutlicht Lechner den CDU-Vorstoß.