Die niedersächsische CDU startet am heutigen Nachmittag (17.00 Uhr) ihren Landesparteitag in Lingen im Emsland. Bei dem zweitägigen Parteitag werden nach CDU-Angaben mehr als 550 Mitglieder erwartet. Am Freitagabend wird der kürzlich wiedergewählte Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, Daniel Günther, eine Rede halten, am Samstag dann Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst. Alt-Bundespräsident Christian Wulff wird ebenfalls zu Gast sein.