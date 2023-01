Sebastian Lechner (CDU) Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild up-down up-down Parteien CDU-Landeschef über Maaßen: Spielt in Partei keine Rolle Von dpa | 25.01.2023, 15:08 Uhr

Niedersachsens neuer CDU-Vorsitzender Sebastian Lechner hat den umstrittenen früheren Bundesverfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen kritisiert. „Der Bundesvorsitzende Friedrich Merz und Generalsekretär Mario Czaja haben zu Maaßen alles gesagt. Mir widerstrebt es, über Leute und ihre widerwärtigen Aussagen zu sprechen, die in unserer Partei keine Rolle spielen“, sagte Lechner am Mittwoch auf dpa-Anfrage. Lechner wurde am vergangenen Wochenende neuer Vorsitzender der niedersächsischen CDU.