Der ehemalige Bremer CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder will nicht erneut als Landesvorsitzender seiner Partei antreten. Das geht aus einem am Dienstag an die CDU-Mitglieder versendeten Schreiben Meyer-Heders hervor. „Denn nach fünf intensiven und erfolgreichen Jahren werde ich mich ab Mai 2024 vollständig auf die Arbeit für mein Unternehmen konzentrieren und nicht erneut als Landesvorsitzender kandidieren“, schrieb der 62-Jährige in seinem Statement, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatten der „Weser-Kurier“ und Radio Bremen darüber berichtet.