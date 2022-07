Bernd Althusmann (CDU) spricht. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild FOTO: Friso Gentsch up-down up-down Umwelt CDU-Landeschef Althusmann gegen Gasfracking Von dpa | 25.07.2022, 15:28 Uhr

Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann hat sich gegen Gasfracking ausgesprochen. „Fracking in unkonventionellen Erdgaslagerstätten ist momentan bundesweit verboten“, sagte Althusmann am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Vor einem Einstieg in diese nicht unumstrittene Technologie sollten zunächst alle bislang vorhandenen Optionen ausgeschöpft werden, etwa die Gewinnung der heimischen, konventionell förderbaren Gasvorkommen und der möglichst zügige Aufbau einer LNG-Importinfrastruktur, wie derzeit zum Beispiel in Wilhelmshaven und Stade.