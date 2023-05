Sebastian Lechner (CDU) Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down Parteien CDU: Landes-Ehrungen für Altkanzler Schröder zu widerrufen Von dpa | 15.05.2023, 08:29 Uhr

Nach der Teilnahme von Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) an einem Empfang der russischen Botschaft zum Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland fordert die CDU in Niedersachsen, Auszeichnungen des Landes an Schröder zu widerrufen. „Gerhard Schröder feiert mit denjenigen, die derzeit für das unsägliche Leid und den Tod so vieler Menschen in der Ukraine die Verantwortung tragen“, schrieb der Vorsitzende der CDU im Landtag, Sebastian Lechner, in einem Brief an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), berichtete die „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ am Montag.