Landtag CDU-Kandidat Althusmann: Niedersachsen fehlen 5000 Lehrer Von dpa | 27.09.2022, 23:04 Uhr

Niedersachsens CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann hat im TV-Duell vor der Landtagswahl eine Offensive gegen den Lehrermangel angekündigt. „Wir brauchen mindestens 5000 Lehrkräfte in den nächsten Jahren, damit Sie entlastet werden“, sagte er in der NDR-Sendung am Dienstagabend in Richtung einer Grundschullehrerin. „Wir brauchen Schulassistenz, damit Sie von Verwaltungstätigkeiten entlastet werden. Wir brauchen eine stärkere Digitalisierung von Schulen, damit Sie auch digitale Methoden im Unterricht einsetzen können, und wir brauchen mehr Quereinsteiger.“