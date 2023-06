CDU-Landeschef Sebastian Lechner Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down Landesparteitag CDU in Niedersachsen beschließt Strukturreform Von dpa | 23.06.2023, 21:56 Uhr

Niedersachsens CDU hat auf dem Landesparteitag in Bad Fallingbostel (Heidekreis) eine sogenannte Strukturreform beschlossen. Der Beschluss fiel einstimmig, wie Landeschef Sebastian Lechner der Deutschen Presse-Agentur am Freitagabend sagte. Mit dieser Reform will die Partei künftig kampagnenfähiger sein.