Bundeswehr CDU: Heimatschutzregiment wird in Niedersachsen stationiert 20.09.2022, 19:00 Uhr

Ein sogenanntes Heimatschutzregiment der Bundeswehr soll nach Angaben der CDU in Niedersachsen stationiert werden. „Die Entscheidung, ein Heimatschutzregiment in Niedersachsen aufzustellen, begrüße ich ausdrücklich, und freue mich, dass damit meine Forderung zur Stärkung der Sicherheitsstruktur in Niedersachsen umgesetzt wird“, sagte der CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann am Dienstag einer Mitteilung seiner Partei zufolge. Die CDU in Niedersachsen verwies auf entsprechende Informationen aus Berlin.