Niedersachsens CDU-Generalsekretär Sebastian Lechner will nach der Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl als Fraktionsvorsitzender die Opposition anführen. Das kündigte der 41-Jährige am Montagmorgen in Hannover an. Sein Ziel sei es, eine „konstruktive, klare, aber auch in vielen Themen vielleicht auch ein Stückchen andere Oppositionsarbeit“ zu machen. Eine „Blockade-Opposition“ werde die CDU nicht sein. Gegenkandidaturen aus der künftigen CDU-Fraktion seien ihm nicht bekannt, sagte Lechner.