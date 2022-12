Sebastian Lechner Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild up-down up-down Medizin CDU-Fraktionschef wirbt für Blutspenden Von dpa | 21.12.2022, 16:57 Uhr

Niedersachsens Oppositionsführer Sebastian Lechner hat dazu aufgerufen, anderen Menschen mit einer Blutspende zu helfen. In den vergangenen Wochen habe es beunruhigende Nachrichten gegeben, dass die Blutkonserven knapp würden, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Lehrte bei Hannover, bevor er sich als Zeichen der Unterstützung selbst Blut abnehmen ließ. Lechner betonte, der Blutspendedienst sei unglaublich wichtig für die medizinische Versorgung. Der Fraktionschef würdigte auch das Engagement der Ehrenamtlichen, die sich für das Gesundheitssystem einsetzen.