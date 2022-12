Landtag Niedersachsen Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild up-down up-down Verkehr CDU-Fraktionschef verteidigt Küstenautobahn A20 Von dpa | 28.12.2022, 09:32 Uhr

Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion in Hannover, Sebastian Lechner, hat das Projekt der Küstenautobahn A20 gegen Kritik verteidigt. Diese werde einen wesentlichen Beitrag zu einer besseren Anbindung des Nordens leisten, sagte Lechner dem Bremer „Weser-Kurier“ (Mittwoch). Auch neue Schienenwege dienten diesem Zweck. „Wir haben aber bei all diesen Themen nicht den Eindruck, dass Rot-Grün die Infrastruktur in Niedersachsen tatsächlich voranbringen will“, sagte er.