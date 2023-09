Bundesländer CDU-Fraktionschef: Kein Fortschritt bei Energiestrompreis Von dpa | 07.09.2023, 19:53 Uhr | Update vor 21 Min. Sebastian Lechner Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild up-down up-down

Die CDU-Landtagsfraktion in Niedersachsen sieht nach dem Treffen der Regierungschefs der Bundesländer in Brüssel keinen Fortschritt bei der Entlastung energieintensiver Unternehmen. „Es bringt der niedersächsischen Wirtschaft nichts, wenn Stephan Weil in Brüssel eine Erklärung ins Schaufenster stellt, mit der suggeriert werden soll, es würde endlich etwas gegen die hohen Energiepreise, die unsere Unternehmen extrem belasten, getan“, sagte Oppositionsführer und CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner in einer Mitteilung am Donnerstag. Denn Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) weigere sich bislang, eine solche Entlastung auf den Weg zu bringen, sagte Lechner.